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Американские эксперты заявили о вывозе из Европы ядерного оружия США

По данным экспертов Федерации американских ученых, США сократили количество своего тактического ядерного оружия, размещенного на базах в Европе: со 150 до 100 авиабомб B61. Официально Вашингтон об этом не объявлял

Власти США сократили число авиационных ядерных бомб B61 в Европе до 100, следует из отчета (.pdf) Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS), которая занимается исследованиями в областях ядерного разоружения. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

B61 — оружие стратегических ядерных сил США. Официально Вашингтон не объявлял о каких-либо изменениях его численности в Европе, отмечают авторы доклада Ганс Кристенсен и Мэтт Корда. Ранее эксперты заявляли, что на шести базах в пяти странах хранятся около 150 бомб B61. Речь шла о базах Авиано и Геди в Италии, Бюхель в Германии, Инджирлик в Турции, Кляйне Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах.

Большая часть из этих бомб, как сообщал в октябре 2019 года Кристенсен, была расположена на турецкой авиабазе Инджирлик. Однако, как следует из обзора экспертов, опубликованного в январе, впоследствии их число сократилось с 50 до 20. В отчете Кристенсена и Корды отмечалось, что во время попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года в Штатах «были высказаны опасения по поводу безопасности ядерного оружия», хранящегося на базе. В сентябре 2020-го один из членов комитета сената по международным отношениям заявил, что присутствие США в Турции «определенно находится под угрозой».

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе
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Фото:Verniccia Ford / U.S. Army / Reuters

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах сообщает, что США, НАТО и европейские члены Альянса не уведомляли Россию о сокращении ядерного арсенала в Европе. Один из собеседников газеты допустил, что изменения, если они действительно произошли, могут быть связаны с модернизацией бомб.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны США.

Российская сторона неоднократно призывала США передислоцировать свое ядерное оружие на национальную территорию. Оно было размещено в Западной Европе в годы холодной войны. По состоянию на 2010 год, как писал журнал Time со ссылкой на экспертов, в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах были размещены около 200 бомб B61.

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