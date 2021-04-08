Силуанов потребовал деполитизировать вакцины от коронавируса

Антон Силуанов (Фото: АГН «Москва»)

Для окончания пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин от COVID-19. Об этом на встрече глав финансовых ведомств G20 заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба Минфина.

«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — призвал Силуанов.

Он отметил, что ситуация в мировой экономике остается нестабильной и антикризисные меры не должны создавать новых рисков для мировой экономики. Министр отметил, что по мере ослабления пандемии необходимо сделать акцент на стратегиях выхода из стимулирующих мер.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил четыре неназванные российские онлайн-платформы в попытках дискредитировать западные вакцины. Он утверждает, что эти ресурсы работали под руководством российской разведки.