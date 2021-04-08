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Пандемия коронавируса ,  
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Силуанов потребовал деполитизировать вакцины от коронавируса

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: АГН «Москва»)

Для окончания пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин от COVID-19. Об этом на встрече глав финансовых ведомств G20 заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба Минфина.

«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — призвал Силуанов.

Он отметил, что ситуация в мировой экономике остается нестабильной и антикризисные меры не должны создавать новых рисков для мировой экономики. Министр отметил, что по мере ослабления пандемии необходимо сделать акцент на стратегиях выхода из стимулирующих мер.

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Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил четыре неназванные российские онлайн-платформы в попытках дискредитировать западные вакцины. Он утверждает, что эти ресурсы работали под руководством российской разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения полным абсурдом и заявил, что Россия не будет участвовать в кампанейщине против антикоронавирусных вакцин. По его словам, Кремль выступает против политизации вопросов, связанных с применением различных препаратов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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