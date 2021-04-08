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Двое экс-полицейских получили по 11 лет колонии и по штрафу ₽100 млн

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мосгорсуд признал виновными бывшего начальника 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Кашматова и бывшего замначальника 11-го отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима, к штрафам в размере по 100 млн руб. для каждого и к запрету занимать государственные должности сроком на десять лет.

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Кашматова и Атаева задержали в январе 2019 года. Они получили взятку от представителя компании «ЭМК-Инжиниринг». Как сообщается на сайте Следственного комитета, Атаев и Кашматов получили взятку в размере 17 млн руб.

Осенью появилась информация, что во время следствия у семей Кашматова и Атаева было обнаружено имущество на сумму более ₽100 млн. Речь шла об иностранной валюте, земельных участках, автомобилях и коллекции швейцарских часов.

Мосгорсуд взятка новости ГУ МВД по Москве
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