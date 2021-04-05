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В Дубае задержали россиянок за съемку в обнаженном виде

Фото: tammytabby / Twitter
Фото: tammytabby / Twitter

В Дубае полиция задержала группу женщин, среди которых оказались россиянки, за участие в съемках в обнаженном виде. Информация о задержании появилась в Twitter полиции Дубая. В генконсульстве России в Дубае «РИА Новости» подтвердили, что среди задержанных есть россиянки.

По сообщению дубайской полиции, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. «Полиция Дубая предостерегает от такого неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества», — сказано в заявлении полиции.

Задержания прошли после того, как в Twitter были опубликованы кадры, на которых женщины позировали обнаженными на балконе апартаментов в районе Дубай Марина, отмечает местное издание The National. Наказание за подобное поведение составляет до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более $1360), предупредили в полиции.

«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан России, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — приводит «РИА Новости» слова представителя генконсульства России.

РБК обратился за комментарием в генконсульство России в Дубае.

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