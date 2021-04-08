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Власти Нижнего Новгорода прокомментировали данные об убыли населения

Нижний Новгород
Нижний Новгород (Фото: Алексей Фокин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Смертность в Нижегородской области в 2020 году ниже, чем в среднем по стране, — 17,4 против 18 промилле (в данном случае промилле — это количество смертей на 1 тыс. человек в год). Об этом РБК сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как пояснил министр, в значительной степени причиной избыточной смертности является пандемия. Однако он отметил влияние на этот показатель половозрастной структуры населения и «большое количество промышленных предприятий». Для сравнения: в 2019 году, согласно данным властей региона, смертность в Нижегородской области составила 14,7 промилле.

По данным областного министерства социальной политики, с 2016 года в регионе фиксируется снижение показателей рождаемости. В 2020 году за январь—декабрь родились 27 648 детей, по сравнению с 2019 годом число рождений уменьшилось на 4,6%.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Региональные власти также отмечают снижение младенческой и материнской смертности и увеличение количества многодетных семей. За десять лет их число выросло более чем в два раза и составило на начало 2021 года 27,6 тыс.

Власти России негативно оценивают демографическую ситуацию в стране. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, демографическая ситуация в России — в очень плохом состоянии и власти пока не могут ее исправить. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, демографическая ситуация в стране будет только ухудшаться.

По данным Росстата, общая численность населения России с 1 января по конец октября 2020 года снизилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%. Естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над родившимися) за январь—октябрь на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тыс. человек, что почти двукратно превышает естественную убыль за аналогичный период 2019 года (259,6 тыс. человек).

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По данным Росстата, прирост населения в 2018–2020 годах наблюдался лишь в 21 регионе. В целом население уменьшилось на 711 тыс. человек, или на 0,5% от общей численности.

Лидером по приросту населения среди российских регионов стал Ставропольский край (16,8%). Следом идут Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). Однако в количественном выражении лидерами стали Московская область (206,9 тыс. человек), Москва (148,8 тыс.) и Краснодарский край (83,7 тыс.).

Нижегородская область население демография новости
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