Власти Нижнего Новгорода прокомментировали данные об убыли населения

Нижний Новгород (Фото: Алексей Фокин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Смертность в Нижегородской области в 2020 году ниже, чем в среднем по стране, — 17,4 против 18 промилле (в данном случае промилле — это количество смертей на 1 тыс. человек в год). Об этом РБК сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как пояснил министр, в значительной степени причиной избыточной смертности является пандемия. Однако он отметил влияние на этот показатель половозрастной структуры населения и «большое количество промышленных предприятий». Для сравнения: в 2019 году, согласно данным властей региона, смертность в Нижегородской области составила 14,7 промилле.

По данным областного министерства социальной политики, с 2016 года в регионе фиксируется снижение показателей рождаемости. В 2020 году за январь—декабрь родились 27 648 детей, по сравнению с 2019 годом число рождений уменьшилось на 4,6%.

Региональные власти также отмечают снижение младенческой и материнской смертности и увеличение количества многодетных семей. За десять лет их число выросло более чем в два раза и составило на начало 2021 года 27,6 тыс.