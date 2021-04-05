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СМИ назвали регионы-лидеры России по приросту численности населения

В 2018-2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, а лидером в процентном отношении по этому показателю стал Севастополь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата за три года.

По данным агентства, в целом население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек или на 0,5% от общей численности. При этом за последние три года миграционный прирост населения зафиксирован в 31 регионе (лидер — Московская область), а естественный — в 17 субъектах федерации (лидер — Дагестан).

В процентном отношении регионом-лидером по приросту численности населения стал Севастополь. Там отмечен рост на 16,8%. Следом идут Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). Более чем на 3,5% численность населения выросла в четырех регионах, на 3,5-1,5% — в девяти субъектах федерации, на 1,5-0,5% — в пяти регионах. Практически не изменилось количество жителей (рост менее 0,5%) в трех регионах.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В количественном выражении наибольший общий прирост населения наблюдался в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс.) и Краснодарском крае (83,7 тыс.).

По данным «РИА Новости», за последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8%, Магаданская область (-3,5%) и Еврейская автономная область (-3,4%).

Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (-66,5 тыс. человек), Кемеровской области (-60,9 тыс.), Нижегородской области (-56,9 тыс.), Омской области (-55,8 тыс.) и Алтайском крае (-53,3 тыс.).

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие несколько лет численность населения России будет снижаться «в силу объективных демографических трендов».

Осенью прошлого года правительство спрогнозировало сокращение населения на 352,5 тыс. человек, что в десять раз больше, чем в 2019 году. В качестве причин, помимо пандемии COVID-19, были названы естественная убыль населения (превышение числа смертей над числом рождений) и торможение миграционного притока. Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году.

В конце января Росстат сообщил, что по итогам 2020 года население России сократилось на 510 тыс. человек, что стало максимумом за последние 15 лет. По оценке ведомства, численность постоянного населения страны на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек.

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