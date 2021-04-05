СМИ назвали регионы-лидеры России по приросту численности населения

В 2018-2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, а лидером в процентном отношении по этому показателю стал Севастополь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата за три года.

По данным агентства, в целом население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек или на 0,5% от общей численности. При этом за последние три года миграционный прирост населения зафиксирован в 31 регионе (лидер — Московская область), а естественный — в 17 субъектах федерации (лидер — Дагестан).

В процентном отношении регионом-лидером по приросту численности населения стал Севастополь. Там отмечен рост на 16,8%. Следом идут Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). Более чем на 3,5% численность населения выросла в четырех регионах, на 3,5-1,5% — в девяти субъектах федерации, на 1,5-0,5% — в пяти регионах. Практически не изменилось количество жителей (рост менее 0,5%) в трех регионах.

В количественном выражении наибольший общий прирост населения наблюдался в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс.) и Краснодарском крае (83,7 тыс.).