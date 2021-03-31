Песков заявил о «в целом плохой» демографической ситуации в России

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Демографическая ситуация в России находится в очень плохом состоянии, и власти пока не могут ее исправить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались», — указал он. При этом, по его словам, пока полностью ситуацию исправить не получается «по объективным причинам»

Пресс-секретарь отметил, что в разных регионах страны складывается разная демографическая динамика.