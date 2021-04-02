Голикова предсказала дальнейшее снижение численности населения России

В ближайшие несколько лет численность населения России будет снижаться из-за объективных причин. Об этом, передает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала она.

Ранее о негативной демографической ситуации в стране высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в разных регионах наблюдается разная демографическая динамика, а полностью ситуацию исправить не получается «по объективным причинам».

Осенью 2020-го правительство прогнозировало сокращение населения на 352,5 тыс. человек, что в десять раз больше, чем в 2019 году. В качестве причин кроме пандемии были названы естественная убыль (превышение числа смертей над числом рождений) и торможение миграционного притока. Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году.



В конце января Росстат сообщил, что население сократилось еще больше, на 510 тыс. человек, что стало максимумом за последние 15 лет. Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке ведомства, составила 146,24 млн человек.