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Пандемия коронавируса ,  
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Израиль разрешил привитым от COVID-19 иностранцам посещать родственников

Фото: Ariel Schalit / AP
Фото: Ariel Schalit / AP

Иностранцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, с 8 апреля могут посещать своих ближайших родственников в Израиле. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на управление народонаселения и миграции страны.

«Иностранцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса или вылечившиеся от COVID-19, могут въехать в Израиль, чтобы посетить родственника первой степени родства, проживающего в Израиле как гражданин или резидент», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для посещения родственников въехать в Израиль можно с супругом или супругой и детьми при условии, что те вакцинированы или выздоровели от коронавируса.

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Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн сообщила в Twitter, что такое разрешение — важный, но недостаточный шаг для индустрии туризма. Она отметила, что работает над дальнейшим расширением допуска для прошедших вакцинацию иностранцев в Израиль.

Ранее в связи массовой вакцинацией Израиль ослабил ограничения по коронавирусу. Так, с 8 марта в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, в частности профессиональным спортсменам, направляющимся на соревнования, иностранным рабочим и супругам граждан страны. Был также снят запрет на возвращение израильтян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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