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Политика ,  
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Катера Каспийской флотилии начали переход в Черное море

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Десантные и артиллерийские катера и суда Каспийской флотилии в рамках военных учений начали переход из Каспийского в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учениях участвуют десять кораблей. «Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийского во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — отмечается в сообщении.

При подготовке к переходу из базы Каспийской флотилии в Махачкале экипажи катеров выполнили курсовые задачи в море — прошли тренировки по проходу узких участков и проливных зон. Комиссия флотилии проверила организацию службы, подготовку команды, техническое состояние оборудования.

В сообщении указывается, что для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов также привлекли подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Как отметили в Южном военном округе, проверка войск проводится по утвержденному плану на 2021 год.

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военные учения Каспийская флотилия Черное море
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