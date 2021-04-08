Глава Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 07 апр, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 07 апр, 12:26
СМИ сообщили о возможном переходе футболиста «Спартака» в «Боруссию» Спорт, 14:30 Минздрав назвал сроки доставки вакцин после слов Трутнева о недостатке Общество, 14:30 Как создать голосового бота, который не злит клиентов, — Райффайзенбанк Pro, 14:25 Naspers провела вторую по размеру продажу акций в истории на $14,6 млрд Инвестиции, 14:22 Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира Спорт, 14:07 При обстреле Алеппо погибли пять местных жителей Политика, 14:05 Лавров предостерег от ограничения передвижения из-за вакцинных паспортов Политика, 14:03 В Кремле заявили о готовности к худшим сценариям в отношениях с США Политика, 13:57 ПСБ запустил тариф для бизнеса с бесплатными онлайн-платежами Пресс-релиз, 13:56 Холдинг Потанина инвестирует в курорт, куда хотели привлечь деньги из ОАЭ Бизнес, 13:49 Игрок «Спартака» Жиго приступил к индивидуальным тренировкам после травмы Спорт, 13:47 Пять финансовых причин использовать аккредитивы для бизнеса РБК и Сбер, 13:47 В ОНК сообщили о чтении Белозерцевым Библии в СИЗО Общество, 13:45 Глава Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки Экономика, 13:42
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,07 +0,12% EUR/RUB ₽91,5 +0,11% EUR/USD $1,19 +0,01%
Экономика ,  
0 

Глава Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регионе нет необходимости продлевать льготную ипотеку под 6,5%, передает «РИА Новости».

«Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены. Я считаю, что необходимо какое-то постепенное остужение, говоря про региональный рынок», — пояснил глава региона.

Ипотека недоступна жителям большинства российских регионов
Финансы
Фото:DPA/ТАСС

При этом Алиханов отметил, что ситуация с ценами на жилье в регионе «очень тяжелая». По его словам, выплат при рождении детей, которые ввели федеральные и региональные власти, раньше хватало на 40–50% от стоимости квартиры, а сейчас эффект от государственной поддержки «сильно снизился».

Ранее «РБК Калининград» писал, что в первом квартале 2021 года город возглавил список субъектов по росту цен на вторичное жилье. С января до начала апреля средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 67,7 тыс. руб. (10,5%).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о продлении программы льготной ипотеки. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что программа льготной ипотеки в целом уже исчерпала себя, хотя ее и следовало бы оставить в 24 российских регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился.

Программа льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых была утверждена правительством 23 апреля 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз
Алиханов льготная ипотека
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,07 +0,12% EUR/RUB ₽91,5 +0,11% EUR/USD $1,19 +0,01%
Материалы по теме
Минфин внес проект о выдаче семейной ипотеки на стройку частного дома
Общество
Банки предложили ЦБ свой вариант выдачи ипотеки по плавающим ставкам
Финансы
Счетная палата усомнилась в эффективности льготной сельской ипотеки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter