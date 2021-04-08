Глава Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регионе нет необходимости продлевать льготную ипотеку под 6,5%, передает «РИА Новости».

«Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены. Я считаю, что необходимо какое-то постепенное остужение, говоря про региональный рынок», — пояснил глава региона.

При этом Алиханов отметил, что ситуация с ценами на жилье в регионе «очень тяжелая». По его словам, выплат при рождении детей, которые ввели федеральные и региональные власти, раньше хватало на 40–50% от стоимости квартиры, а сейчас эффект от государственной поддержки «сильно снизился».

Ранее «РБК Калининград» писал, что в первом квартале 2021 года город возглавил список субъектов по росту цен на вторичное жилье. С января до начала апреля средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 67,7 тыс. руб. (10,5%).