Кравчук ответил на вопрос о реакции на русских парашютистов во дворе дома

Леонид Кравчук (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Украина-24» отвечая на вопрос о возможной российской атаке на Украину.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Обязательно использую».

«Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его — сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью», — сказал Кравчук (цитата по «НВ»).

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. Также об этом заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и нарушает режим прекращения огня, чем ухудшает ситуацию. В свою очередь, Кравчук опроверг эти данные.