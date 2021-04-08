Кравчук ответил на вопрос о реакции на русских парашютистов во дворе дома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 77,77 (+1,39) Инвестиции, 07 апр, 12:26
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 92,33 (+2,15) Инвестиции, 07 апр, 12:26
Зеленский приехал в Донбасс Политика, 11:27 Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom Технологии и медиа, 11:23 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 11:21 Как в России внедряют беспилотные грузовики Индустрия 4.0, 11:20 Участок трассы «Таврида» под Севастополем перекрыли из-за схода грунта Общество, 11:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля Общество, 11:13 Трутнев заявил о недостатке вакцин от COVID на Дальнем Востоке Общество, 10:55 Больше чем поисковик: стоит ли инвестировать в Baidu Pro, 10:54 Лавров заявил, что посланник США по Nord Stream «будет ездить и грозить» Политика, 10:52 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 10:52 Главу регулятора ФРГ озадачило решение Баварии закупить «Спутник V» Политика, 10:49 Лавров ответил на сообщения о возможной высылке дипломатов из США Политика, 10:44 Сбербанк и РВК создадут фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы Бизнес, 10:41 Как цифровизация помогает транспортным компаниям оставаться рентабельными Партнерский материал, 10:25
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,25 +0,35% EUR/RUB ₽91,77 +0,4% EUR/USD $1,19 +0,1%
Политика ,  
0 

Кравчук ответил на вопрос о реакции на русских парашютистов во дворе дома

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Такое мнение он озвучил в эфире телеканала «Украина-24» отвечая на вопрос о возможной российской атаке на Украину.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Обязательно использую».

«Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его — сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью», — сказал Кравчук (цитата по «НВ»).

Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. Также об этом заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и нарушает режим прекращения огня, чем ухудшает ситуацию. В свою очередь, Кравчук опроверг эти данные.

Ранее The New York Times писала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами под видом военных учений». В Кремле заявили, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим странам и не должно их беспокоить.

Леонид Кравчук Украина Россия
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,3 +0,41% EUR/RUB ₽91,82 +0,47% EUR/USD $1,19 +0,1%
Материалы по теме
Грызлов назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу
Политика
США и члены НАТО обсудили военную активность России у границ Украины
Политика
Кремль допустил усугубление ситуации на Украине при ее вступлении в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter