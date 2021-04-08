В Мексике из-за взрывов на нефтяном заводе пострадали семь человек

В штате Веракрус на востоке Мексики начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио». Об этом сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos.

«Семеро пострадавших с легкими травмами, из них один рабочий с ожогами, еще один рабочий пострадал от отравления, и пятеро пожарных», — уточнила компания.

Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильно.

Организация указала, что инцидент не представляет угрозы для населения.