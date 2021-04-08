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В Мексике из-за взрывов на нефтяном заводе пострадали семь человек

В штате Веракрус на востоке Мексики начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио». Об этом сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos.

«Семеро пострадавших с легкими травмами, из них один рабочий с ожогами, еще один рабочий пострадал от отравления, и пятеро пожарных», — уточнила компания.

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
Общество
Фото:AP

Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильно.

Организация указала, что инцидент не представляет угрозы для населения.

Мексиканская газета Milenio пишет, что пожар начался после взрывов в зоне резервуаров для хранения топлива. Служба безопасности сообщила, что всего прогремело шесть взрывов. По данным издания, рабочие меняли оборудование в этой зоне.

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В январе взрыв произошел на газо- и нефтеперерабатывающем заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. За ним последовал пожар, погиб один человек, еще один пострадал. Пожару присвоили четвертый номер сложности. Представитель предприятия рассказал РБК, что загорелись емкости с нефтепродуктами. Следствие завело уголовное дело о несоблюдении правил промышленной безопасности.

Мексика пожар взрыв
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