СК завел уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе

Фото: МЧС

Следствие завело уголовное дело о несоблюдении правил промышленной безопасности после пожара на газо- и нефтеперерабатывающем заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе, из-за которого погиб человек. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, загорелись две емкости с нефтепродуктами. Один человек погиб, еще один пострадал, его госпитализировали.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на территории завода «Уфаоргсинтез» поступило 25 января в 19:20. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В настоящее время тушение продолжается. В нем задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

Позже представитель предприятия сообщил РБК, что возгорание локализовано. «Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно», — сообщил он.