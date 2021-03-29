В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

В Индонезии прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, который находится на Западной Яве (граничит с Джакартой). Об этом сообщают местное издание Republika и радиостанция Radio Elshinta.

По данным СМИ, после взрыва на месте происшествия начался пожар. Прибывшие пожарные потешили возгорания. О возможных жертвах и причинах пока не сообщается.

Радиостанция уточняет, что взрыв произошел на заводе компании Pertamina в населенном пункте Балонган. На сайте компании говорится, что этот завод носит «стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающих районов».

Накануне в Индонезии произошел взрыв у католической церкви в городе Макассар. В это время внутри находились прихожане. По словам пастора пострадавшей церкви, взрыв прогремел после завершения воскресной службы, когда люди стали расходиться. Один из прихожан задержал у входа в церковь смертника.