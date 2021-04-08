Число банкротств россиян выросло на 81,5%

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Количество банкротств граждан в этом году выросло на 81,5% по сравнению прошлогодним показателем. Об этом говорится в исследовании «Федресурса» (есть у РБК).

Число признанных банкротами граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021-го составило 40 569 против 22 356 за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала действия процедуры потребительского банкротства (октябрь 2015-го) несостоятельными были признаны 322 849 гражданина, говорится в исследовании.

По заявлению самих должников в этом году было начато 95,3% процедур против 93% в за первый квартал прошлого года. Кредиторы в 2021-м начали 3,7% дел, а налоговые органы — 1%.

Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).