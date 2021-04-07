Сильвио Берлускони снова попал в больницу

Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони повторно был госпитализирован в больницу «Сан-Рафаэль». Об этом сообщает местная газета la Repubblica.

Политик 6 апреля прошел контрольное обследование в миланской клинике «Сан-Рафаэль», после которого врачи госпитализировали его для дальнейших наблюдений.

Издание сообщает, что 84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери, а в больницу прилетел на вертолете.

«Это уже второй раз за несколько недель, когда он вынужден вернуться в клинику в Сан-Рафаэле», — сообщает издание.