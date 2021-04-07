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Сильвио Берлускони снова попал в больницу

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони повторно был госпитализирован в больницу «Сан-Рафаэль». Об этом сообщает местная газета la Repubblica.

Политик 6 апреля прошел контрольное обследование в миланской клинике «Сан-Рафаэль», после которого врачи госпитализировали его для дальнейших наблюдений.

Издание сообщает, что 84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери, а в больницу прилетел на вертолете.

«Это уже второй раз за несколько недель, когда он вынужден вернуться в клинику в Сан-Рафаэле», — сообщает издание.

СМИ узнали о выписке Берлускони из больницы
Политика
Сильвио Берлускони

22 марта Берлускони был госпитализирован в ту же клинику. Тогда его адвокат сообщал об ухудшении здоровья своего клиента во время судебного заседания в Милане, где бывший премьер и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. 24 марта Берлускони выписали из больницы.

В сентябре 2020 года у политика выявили COVID-19 и двустороннюю пневмонию и отправили лечиться в «Сан-Рафаэль». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщал, что Россия готова помочь экс-премьеру, если потребуется. 

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Сильвио Берлускони госпитализация больница
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