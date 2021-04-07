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В Иркутске начали проверку из-за пакетов с человеческими останками

Фото: Петр Чернов / РИА Новости
Фото: Петр Чернов / РИА Новости

В Иркутске на территории промбазы обнаружили пакеты с биологическими отходами, сообщает прокуратура региона.

В ведомстве уточнили, что биологические отходы нашли в контейнере, размещенном на территории промбазы по улице Розы Люксембург. «Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Ленинского района города организовала проверку исполнения законодательства об отходах. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Фото:Следственный комитет РФ

Как сообщают «Вести — Иркутск», речь идет о «медицинских отходах класса Б» — это ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций. Их, по данным источников телеканала, несколько медучреждений свозят в микрорайон Ново-Ленино на необорудованную территорию промышленной базы, где сжигают в специальной печи.

Сообщается, что местные жители обратили внимание на лужи крови, это стало основанием для вызова полиции и следователей.

Как передает «Иркутск онлайн», по данным регионального управления Роспотребнадзора, одна из компаний транспортирует медицинские отходы из медорганизации Иркутска, используя автотранспорт, не предназначенный для этих целей, чем нарушает санитарные правила. Медицинские отходы класса Б также утилизируют с нарушением действующего санитарного законодательства.

В ноябре прошлого года жители города Киренска Иркутской области нашли на дороге череп и кости. Они опубликовали фотографии, на которых виден песок вперемешку с костями, похожими на человеческие.

В городской администрации РБК сообщили, что человеческие останки в песке, которым посыпали дорогу в Киренске, появились из-за того, что грунт был взят недалеко от мест захоронений времен Гражданской войны. В пресс-службе правительства региона рассказали, что при заборе грунта для отсыпки дорог были задеты боковые отвалы дороги, которая идет вдоль старого кладбища. Киренский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области начал проверку по данному факту.

Иркутск свалка останки прокуратура
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