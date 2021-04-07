В Иркутске начали проверку из-за пакетов с человеческими останками

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В Иркутске на территории промбазы обнаружили пакеты с биологическими отходами, сообщает прокуратура региона.

В ведомстве уточнили, что биологические отходы нашли в контейнере, размещенном на территории промбазы по улице Розы Люксембург. «Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Ленинского района города организовала проверку исполнения законодательства об отходах. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщают «Вести — Иркутск», речь идет о «медицинских отходах класса Б» — это ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций. Их, по данным источников телеканала, несколько медучреждений свозят в микрорайон Ново-Ленино на необорудованную территорию промышленной базы, где сжигают в специальной печи.