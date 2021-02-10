СК завел дело из-за найденных под Петербургом пакетов с останками женщины

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в Ленинградской области двух пакетов с останками женщины. Об этом сообщило следственное управление по региону.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания», — уточняется в сообщении.

По версии следствия, мужчина убил ее во время ссоры, которая произошла в ходе распития спиртных напитков, несколькими ударами по голове. Инцидент произошел в квартире города Мурино. После убийства подозреваемый расчленил труп и спрятал его в лесу.

Источник ТАСС ранее говорил, что 9 февраля полиции стало известно о пропаже женщины во Всеволожском районе (район Мурино), ее ориентировки разметили в интернете. После этого с волонтерами, занимающимися поисками, вышла жительница Мурино, которая рассказала, что ее отец приглашал похожую женщину к себе домой.