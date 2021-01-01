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Общество ,  
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Власти Киренска объяснили появление человеческих костей в песке на дороге

Фото:votstavke / VK
Фото: votstavke / VK

Человеческие останки в песке, которым посыпали дорогу в городе Киренске Иркутской области, появились из-за того, что грунт был взят недалеко от мест захоронений времен Гражданской войны. Об этом РБК сообщили в городской администрации.

«По предварительным данным, для отсыпки дороги лесозаготовительным предприятием был взят грунт по улице Якутской по просьбе администрации Киренского района. По неофициальной информации, это фрагменты старых захоронений времен Гражданской войны», — сказал представитель администрации.

Несколько десятков лет назад на Якутской улице весной из грунта также вымывались фрагменты скелетов. Кроме того, местные жители видели человеческие останки «в осыпавшихся слоях яра ниже поселка Пролетарск», добавил представитель администрации.

Там уточнили, что Киренский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по данному факту.

В пресс-службе правительства региона сообщили РБК, что при заборе грунта для отсыпки дорог были задеты боковые отвалы дороги, в которых находились останки. «По предварительной информации, дорога идет вдоль старого кладбища», — сказал представитель правительства. Он уточнил, что работы проводило ООО «Киренга-лес».

Ранее очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске появились человеческий череп и кости. Местные жители опубликовали фотографии, на которых виден песок вперемешку с костями, похожими на человеческие. В ГУ МВД по региону сообщили, что проводят проверку действий организации, занимавшейся отсыпкой дорог.

Иркутск кости останки череп дорога новости
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