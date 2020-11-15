В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

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Полиция начала проверку из-за сообщений о фрагментах человеческих костей на автомобильной дороге в городе Киренске Иркутской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«Полиция проводит проверку по факту действий организации: где, когда и на каком основании ее работники взяли песок», — сообщили в пресс-службе.

Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда.

Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что дорожная служба взяла песок со старого кладбища. «Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — сказал собеседник.