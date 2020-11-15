Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Правозащитники сообщили о 656 задержанных на акциях в Белоруссии Политика, 20:09 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 19:48 Глава Минздрава Украины нашел позитив в своем заражении коронавирусом Общество, 19:22 В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями Общество, 18:58 В Минске на акции протеста задержали журналистов российских СМИ Общество, 18:56 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 18:52 Стал известен состав сборной России на матч с Турцией в Лиге наций Спорт, 18:47 В историческом здании в центре Москве произошел пожар Общество, 18:46 Лавров обсудил с главой МИД Армении размещение миротворцев в Карабахе Политика, 18:40 Жители покидают Карабах, умер Армен Джигарханян. Главные новости РБК Общество, 18:19 Силовики разогнали протестующих на очередной воскресной акции в Минске Политика, 18:16 Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу РБК и СберПервый, 18:01 Ведущий «Вечернего Урганта» Хрусталев назвал свой диагноз Общество, 17:47 Трамп после слов «он победил» отказался признать победу Байдена Политика, 17:39
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Общество ,  
0 

В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

Фото:votstavke / VK
Фото: votstavke / VK

Полиция начала проверку из-за сообщений о фрагментах человеческих костей на автомобильной дороге в городе Киренске Иркутской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«Полиция проводит проверку по факту действий организации: где, когда и на каком основании ее работники взяли песок», — сообщили в пресс-службе.

Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда.

Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что дорожная служба взяла песок со старого кладбища. «Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — сказал собеседник.

В социальных сетях опубликованы фотографии, на которых виден песок вперемешку с костями, похожими на человеческие.

РБК направил запрос в администрацию Киренского района и обратился за комментарием в ГСУ СКР по Иркутской области.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Иркутская область ответила Росприроднадзору на слова о «новом Чернобыле»
Общество
Территория &laquo;Усольехимпрома&raquo;

кладбище кости Иркутская область
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн руб.
Общество
Иркутская область ответила Росприроднадзору на слова о «новом Чернобыле»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter