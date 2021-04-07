В Крыму за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 27%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму почти на 30% за неделю выросло число заболевших COVID-19, сообщил в ходе брифинга замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь Дмитрий Крутиков, передает «Крымское информационное агентство».

«За прошедшую неделю зарегистрировано 572 случая, что на 27,6% больше в сравнении с предыдущей неделей», — рассказал Крутиков.

По его словам, рост заболеваемости зафиксирован в шести регионах Крыма: Джанкойском, Бахчисарайском, Нижнегорском, Черноморском, Красноперекопском и Кировском районах. «30% из заболевших составляют лица старше 65 лет», — сообщил Крутиков.

По его словам, одним из факторов роста числа заболевших является то, что люди игнорируют требования носить маски в общественных местах: их не носила примерно треть заболевших.

По информации оперштаба, за последние сутки в Крыму выявлено 89 новых случаев коронавируса, всего в России было выявлено 8 328 случаев.