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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 27%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму почти на 30% за неделю выросло число заболевших COVID-19, сообщил в ходе брифинга замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь Дмитрий Крутиков, передает «Крымское информационное агентство».

«За прошедшую неделю зарегистрировано 572 случая, что на 27,6% больше в сравнении с предыдущей неделей», — рассказал Крутиков.

По его словам, рост заболеваемости зафиксирован в шести регионах Крыма: Джанкойском, Бахчисарайском, Нижнегорском, Черноморском, Красноперекопском и Кировском районах. «30% из заболевших составляют лица старше 65 лет», — сообщил Крутиков.

По его словам, одним из факторов роста числа заболевших является то, что люди игнорируют требования носить маски в общественных местах: их не носила примерно треть заболевших.

По информации оперштаба, за последние сутки в Крыму выявлено 89 новых случаев коронавируса, всего в России было выявлено 8 328 случаев.

Число случаев заражения COVID-19 за весь период в Крыму достигло более 38 тыс. человек, еще около 36 тыс. человек выздоровели. Умерли 1103 человека.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

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24 марта глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что в Крыму может начаться третья волна эпидемии. Он попросил крымчан не расслабляться и соблюдать масочный режим.

Глава правительства Михаил Мишустин 6 апреля заявил, что «вирус не отступил». Пока, по его словам, ситуация с заболеваемостью в России стабильна, однако дальнейшего снижения числа заболевших не происходит. Он также призвал активнее проводить вакцинацию.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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