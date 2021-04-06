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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил, что «вирус не отступил» в России

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса заявил, что «вирус не отступил» По его словам, ситуация сейчас стабильна, однако дальнейшего снижения заболеваемости не происходит.

В этой связи Мишустин призвал сделать все возможное, чтобы защитить граждан от опасного заболевания. Он призвал активнее проводить вакцинацию.

«Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь, бывают очень тяжелые случаи. Многие их тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова: лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий, не надо полагаться на авось», — сказал Мишустин.

Вакцинацию от COVID-19 полностью прошли чуть больше 3% россиян
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

С 21 марта ежедневное число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России варьируется в диапазоне 8300–9300. При этом число смертельных случаев за последний месяц лишь 29 марта было меньше 300.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Михаил Мишустин коронавирус
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