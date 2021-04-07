Лавров заявил о готовности России поделиться вакцинами против COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова поставлять отечественные вакцины против коронавируса бедным странам. Об этом он сказал в интервью пакистанской англоязычной газете The News International, которое приводится на сайте российского МИДа.

Говоря о распределении вакцин в мире, он отметил, что этот вопрос весьма чувствителен, особенно для беднейших стран.

«В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», — сказал Лавров.

Он напомнил, что соглашения о поставках российских вакцин против COVID-19 достигнуты более чем c 50 странами, в некоторых запущено производство препарата «Спутник V».