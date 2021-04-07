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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров заявил о готовности России поделиться вакцинами против COVID-19

Фото: Carolina Cabral / Getty Images
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова поставлять отечественные вакцины против коронавируса бедным странам. Об этом он сказал в интервью пакистанской англоязычной газете The News International, которое приводится на сайте российского МИДа.

Говоря о распределении вакцин в мире, он отметил, что этот вопрос весьма чувствителен, особенно для беднейших стран.

«В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», — сказал Лавров.

Он напомнил, что соглашения о поставках российских вакцин против COVID-19 достигнуты более чем c 50 странами, в некоторых запущено производство препарата «Спутник V».

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На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением более 1,5 млрд человек. Ее применение одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и других государствах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о востребованности российской вакцины против коронавирусной инфекции, заявлял о повышенном спросе на нее. «Судя по востребованности этой вакцины — вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством», — говорил он.

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В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: первая — разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вторая — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», третья — от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

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Источник: JHU
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