Песков оценил востребованность российской вакцины от COVID-19 в мире

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Россия получает такое количество запросов на вакцину от коронавируса, что не справляется с ее производством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Судя по востребованности этой вакцины — вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством», — сказал представитель Кремля.

По его словам, уровень доверия к российским вакцинам является высоким внутри страны. Кроме того, ей доверяют около «миллиарда человек на этой земле».

30 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 58-й стране мира, ей стала Республика Мали. Российский препарат включен в национальные портфели государств с общим населением 1, 5 млрд человек.