Вильфанд сообщил о наступлении весны в выходные в европейской части

В центральных регионах европейской части России в выходные ожидается весенняя теплая погода, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу, 10 апреля, воздух прогреется до плюс 10–13 градусов, в ночь на воскресенье, 11 апреля, будет около нуля, а днем температура повысится до 15 градусов тепла.

«Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — пояснил Вильфанд.

Говоря о погоде в ближайшие дни, синоптик отметил, что она будет «скучноватой».

«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… Во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона», — рассказал он. Ночная температура не будет отличаться от дневной.