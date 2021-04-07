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Вильфанд сообщил о наступлении весны в выходные в европейской части

В центральных регионах европейской части России в выходные ожидается весенняя теплая погода, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу, 10 апреля, воздух прогреется до плюс 10–13 градусов, в ночь на воскресенье, 11 апреля, будет около нуля, а днем температура повысится до 15 градусов тепла.

«Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — пояснил Вильфанд.

Говоря о погоде в ближайшие дни, синоптик отметил, что она будет «скучноватой».

«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… Во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона», — рассказал он. Ночная температура не будет отличаться от дневной.

Вильфанд предупредил об «опасном» солнце в России с мая
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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Из-за циклона четверг, 8 апреля, будет «совершенно хмурым днем». Кроме того, жителей европейской территории страны ожидает низкое атмосферное давление, оно будет ниже нормы на 15–20 мм. В пятницу, 9 апреля, давление начнет расти, уже станет заметной разница температур.

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Ранее, 3 апреля, Вильфанд обещал потепление в европейской части России в ближайшие пять дней. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, предупреждал о барической пиле на этой неделе: скачки давления будут достигать 14–29 единиц за сутки.

Роман Вильфанд Гидрометцентр погода
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