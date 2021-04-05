Вильфанд предупредил об «опасном» солнце в России с мая

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Индекс, характеризующий уровень ультрафиолетовой радиации, начнет достигать опасных показателей в России примерно в мае, а на юге, может, немного раньше, в конце апреля. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с мая, Росгидромет на своем сайте будет публиковать индекс, характеризующий ультрафиолетовую радиацию. В разных регионах этот индекс будет разным — там и погода, и угол наклона лучей разные», — сообщил синоптик.

По его словам, самое опасное солнце — когда оно находится высоко в небе.

Сейчас, по его словам, солнце «замечательное», и в апреле оно не представляет опасности. Однако при приближении дня летнего солнцестояния увеличится интенсивность коротковолновой радиации, прежде всего ультрафиолетовой, которая в маленьких дозах полезна, а в больших очень вредна.

Опасным синоптики называют высокий уровень ультрафиолетового излучения, говорится на сайте Gismeteo. В целом этот уровень оценивается метеорологами по шкале от 1 до 11. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному. Отмечается, что опасное ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК в клетках кожи, из-за чего снижается иммунитет, стареет кожа, может повредиться сетчатка глаз и развиться рак.