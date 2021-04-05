Вильфанд предупредил об «опасном» солнце в России с мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 12:57 В Дубае задержали россиянок за съемку в обнаженном виде Общество, 12:57 Сила шаблона: как быстро сверстать качественную презентацию за 6 шагов Pro, 12:43 «Ход королевы» и «Корона»: Гильдия актеров Америки объявила лауреатов Стиль, 12:41 Кейс: как обучить топ-менеджмент цифровой грамотности Экономика инноваций, 12:40  Группа ПИК приняла новую дивидендную политику Инвестиции, 12:36 Росреестр предложил упростить оформление земли под жилыми домами Недвижимость, 12:36 Песков оценил перспективы отношений с Украиной после новых санкций Политика, 12:31 MBA в Европе: почему стоит получать образование за границей РБК и Венский университет, 12:28 Песков оценил темпы роста желающих привиться от COVID-19 в России Общество, 12:23 Песков назвал осложняющий ситуацию в Донбассе фактор Политика, 12:18 Песков опроверг «блуждание» российских войск Политика, 12:17 Кремль назвал дату оглашения послания Путина Политика, 12:15 Кудрин допустил снижение уровня бедности вдвое раньше 2030 года Экономика, 12:08
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил об «опасном» солнце в России с мая

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Индекс, характеризующий уровень ультрафиолетовой радиации, начнет достигать опасных показателей в России примерно в мае, а на юге, может, немного раньше, в конце апреля. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с мая, Росгидромет на своем сайте будет публиковать индекс, характеризующий ультрафиолетовую радиацию. В разных регионах этот индекс будет разным — там и погода, и угол наклона лучей разные», — сообщил синоптик.

По его словам, самое опасное солнце — когда оно находится высоко в небе.

Сейчас, по его словам, солнце «замечательное», и в апреле оно не представляет опасности. Однако при приближении дня летнего солнцестояния увеличится интенсивность коротковолновой радиации, прежде всего ультрафиолетовой, которая в маленьких дозах полезна, а в больших очень вредна.

Опасным синоптики называют высокий уровень ультрафиолетового излучения, говорится на сайте Gismeteo. В целом этот уровень оценивается метеорологами по шкале от 1 до 11. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному. Отмечается, что опасное ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК в клетках кожи, из-за чего снижается иммунитет, стареет кожа, может повредиться сетчатка глаз и развиться рак.

Вильфанд назвал регионы России с аномально теплой погодой до конца марта
Общество

Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах страны. Сообщалось, что регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья может угрожать летняя засуха из-за дефицита влаги в почве.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов Медитация для тех, кто не медитирует Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в центральной части России температура в летние месяцы будет превышать климатическую норму на один-два градуса. По его словам, в это время года не ожидается «ни экстремального холода, ни экстремальной жары».

Роман Вильфанд Солнце новости Гидрометцентр
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал «персиковое» лето в центральной России
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах
Общество
Вильфанд предупредил об усилении засух в Крыму из-за изменения климата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter