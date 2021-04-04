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Синоптик сообщил о наступающей на Москву барической пиле

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Погода в Москве на предстоящей неделе будет сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления, которые напомнят барическую пилу и могут вызвать недомогание у метеозависимых людей. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг показания барометров рухнут с 740 до 726 мм рт. ст., а в пятницу взметнутся вверх уже до 755 мм рт. ст., в выходные — до 760 мм рт. ст. Таким образом, колебания атмосферного давления будут достигать 14–29 единиц за сутки», — рассказал метеоролог.

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Кроме того, по его словам, уже со следующей недели прекратятся осадки, а воздух прогреется до 9–14 градусов выше ноля. По ночам температура воздуха составит +1 — +4 градуса. «Таким образом, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше +5, а значит, следующие выходные наконец-то станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы», — сообщил метеоролог.

Как накануне спрогнозировали в Гидрометцентре, в ближайшие пять дней в европейской части России ожидается потепление. К 7 апреля температура в Центральной России вырастет до +13, а на юге, в Краснодарском крае, ожидается около +15. В Москве погода будет преимущественно солнечной.

Москва Евгений Тишковец «Фобос» погода новости
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