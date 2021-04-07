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Общество ,  
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В МВД разъяснили возможные изменения в российских паспортах

Россиянам не потребуется получать новый паспорт в случае изменения последней страницы документа, где содержится памятка владельцу, сообщили «РИА Новости» в МВД.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — сказали в ведомстве.

В МВД, в частности, предложили дополнить текст памятки для граждан на последней странице документа напоминанием о том, что паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны, его обязаны иметь все россияне, достигшие 14-летнего возраста.

Материал дополняется

МВД паспорт Россия
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