Байден заявил о быстром распространении новых штаммов COVID-19 в США

Президент США Джо Байден заявил, что новые варианты коронавируса быстро распространяются в стране, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Новые разновидности вируса распространяются — и распространяются быстро», — сказал глава государства.

При этом он указал на «невероятный прогресс» в вакцинации населения против COVID-19. Байден отметил, что в Соединенных Штатах сделали уже 150 млн прививок за первые 75 дней, которые он находится у власти. И США недалеки от цели сделать 200 млн инъекций за первые 100 дней его президентства. В начале декабря глава государства обещал 100 млн прививок.

«Мы первая страна, которая полностью вакцинировала более 62 млн человек», — заявил американский лидер. Он добавил, что уже к 19 апреля вакцинация будет доступна всем взрослым американцам. В марте Байден заявлял, что такая возможность появится к 1 мая.