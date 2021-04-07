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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил о быстром распространении новых штаммов COVID-19 в США

Президент США Джо Байден заявил, что новые варианты коронавируса быстро распространяются в стране, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Новые разновидности вируса распространяются — и распространяются быстро», — сказал глава государства.

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Общество
Фото:Karen Ducey / Getty Images

При этом он указал на «невероятный прогресс» в вакцинации населения против COVID-19. Байден отметил, что в Соединенных Штатах сделали уже 150 млн прививок за первые 75 дней, которые он находится у власти. И США недалеки от цели сделать 200 млн инъекций за первые 100 дней его президентства. В начале декабря глава государства обещал 100 млн прививок.

«Мы первая страна, которая полностью вакцинировала более 62 млн человек», — заявил американский лидер. Он добавил, что уже к 19 апреля вакцинация будет доступна всем взрослым американцам. В марте Байден заявлял, что такая возможность появится к 1 мая.

В апреле эпидемиолог, член консультативного комитета президента по COVID-19 Майкл Остерхольм высказал мнение, что страна переживает уже четвертую волну пандемии. По его мнению, последнее время в США появилось несколько новых штаммов коронавирусной инфекции, представляющих угрозу. При этом он заверил, что
существующие вакцины эффективны против новых разновидностей COVID-19, в том числе британского штамма.

На данный момент в США выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 554,4 тыс. человек.

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Джо Байден новый штамм коронавируса вакцинация
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