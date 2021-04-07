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Общество ,  
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В ЛНР заявили о гибели подростка при подрыве

Двое подростков получили ранения в результате подрыва минно-взрывного устройства, сообщается на сайте Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Один из них скончался.

Снаряд подорвался на берегу реки Северский Донец около Славяносербска. Несовершеннолетних ранило осколками. Подросток 2004 года рождения получил смертельные ранения.

«По предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий», — говорится в сообщении.

Зеленский назвал вступление в НАТО путем к решению конфликта в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что с июля прошлого года из-за обстрелов в Донбассе погибли 28 украинских военнослужащих. «Только с 26 марта мы потеряли восемь наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины», — отметил Зеленский. Украинский лидер призвал усилить международное давление на Россию, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию».

С 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. С тех пор стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении бессрочного перемирия.

ЛНР подрыв ранения подростки
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