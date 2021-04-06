Суд оштрафовал Кара-Мурзу за сотрудничество с нежелательной организацией

Владимир Кара-Мурза (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Суд признал оппозиционного политика, председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу-младшего виновным в участии в деятельности организации, которую признали нежелательной на территории России, его оштрафовали на 15 тыс. руб.

«Решение под копирку, точно такое же, как и у других участников форума: виновен по ст. 20.33 КоАП России об осуществлении деятельности нежелательной организации. Так у нас теперь называется в России оппозиционная политическая деятельность, потому что ничем другим мы на форуме муниципальных депутатов не занимались», — прокомментировал политик РБК.

Он сообщил в Twitter, что заседание проходило в 299-м судебном участке по району Северное Измайлово в Москве. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.

Кара-Мурза-младший отметил, что направлял в суд несколько ходатайств об отсутствии состава и события правонарушения. По его словам, организации Open Russia Civic Movement (Великобритания), в сотрудничестве с которой обвиняют всех участников форума, на самом деле не существует.