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Суд оштрафовал Кара-Мурзу за сотрудничество с нежелательной организацией

Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Суд признал оппозиционного политика, председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу-младшего виновным в участии в деятельности организации, которую признали нежелательной на территории России, его оштрафовали на 15 тыс. руб.

«Решение под копирку, точно такое же, как и у других участников форума: виновен по ст. 20.33 КоАП России об осуществлении деятельности нежелательной организации. Так у нас теперь называется в России оппозиционная политическая деятельность, потому что ничем другим мы на форуме муниципальных депутатов не занимались», — прокомментировал политик РБК.

Он сообщил в Twitter, что заседание проходило в 299-м судебном участке по району Северное Измайлово в Москве. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.

Кремль объяснил задержания на форуме оппозиционеров в Москве
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Кара-Мурза-младший отметил, что направлял в суд несколько ходатайств об отсутствии состава и события правонарушения. По его словам, организации Open Russia Civic Movement (Великобритания), в сотрудничестве с которой обвиняют всех участников форума, на самом деле не существует.

Он заявил, что намерен обжаловать решение суда во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

РБК направил запрос в судебный участок мирового судьи № 299 и Измайловский районный суд Москвы.

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Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель &laquo;Измайлово&raquo;

13 марта сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционеров, участвовавших в форуме «Объединенных демократов» в Москве. Среди них были муниципальный депутат Юлия Галямина, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также исполнительный директор «Открытой России» и организатор форума Андрей Пивоваров.

В Кремле объяснили задержания выявленными на форуме «определенными нарушениями».

Генеральная прокуратура в 2017 году признала зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» нежелательной организацией. «Открытая Россия» (нежелательная на территории России организация) продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.

суд Владимир Кара-Мурза-младший штраф нежелательная организация новости
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