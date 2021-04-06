Роскомнадзор потребовал у Facebook подробности об утечке данных россиян

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Роскомнадзор потребовал от руководства Facebook предоставить максимально полную информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее в СМИ появилась информация, что в интернет попали телефонные номера, имена, фамилии, местоположение, даты рождения и другие данные почти 10 млн российских пользователей Facebook.

Вероятность утечки напрямую зависит от того, насколько качественно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, заключили в Роскомнадзоре.