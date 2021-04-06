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Роскомнадзор потребовал у Facebook подробности об утечке данных россиян

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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Роскомнадзор потребовал от руководства Facebook предоставить максимально полную информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее в СМИ появилась информация, что в интернет попали телефонные номера, имена, фамилии, местоположение, даты рождения и другие данные почти 10 млн российских пользователей Facebook.

Роскомнадзор потребовал у Facebook отчет о локализации данных россиян
Технологии и медиа
Фото:Tony Avelar / AP

Вероятность утечки напрямую зависит от того, насколько качественно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, заключили в Роскомнадзоре.

Ранее 6 марта Роскомнадзор направил повторный запрос в Facebook с требованием рассказать о ходе переноса данных российских пользователей на территорию России.

В конце января 2020 года ведомство начало административное производство против Facebook в связи с невыполнением требований российского законодательства о локализации баз данных о российских пользователях на серверах в России.

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Позднее компанию оштрафовали на 4 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). Facebook этот штраф выплатил.

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Роскомнадзор Facebook утечка данных персональные данные россияне
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