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«Ленфильм» отказал Сокурову в принятии фестиваля «Артдокфест»

Федор Щербаков
Федор Щербаков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Киностудия «Ленфильм» не сможет выполнить просьбу режиссера Александра Сокурова пригласить фестиваль документального кино «Артдокфест». Об этом РБК заявил генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

По его словам, выполнить просьбу не получится чисто технически из-за плотного графика кино-выставочного центра. «Это просто внеплановая история, заранее мы это не обсуждали», — добавил Щербаков.

Ранее Сокуров обратился в Facebook к Щербакову, а также к председателю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку с просьбой пригласить «Артдокфест» на площадку «Ленфильма» с показами фестивальных программ. «Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране», — отметил режиссер.

Сокуров попросил «Ленфильм» пригласить «Артдокфест» после срыва показов
Общество
Александр Сокуров

В начале апреля показы в рамках «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге были сорваны после того, как Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино. Сотрудники ведомства решили проверить соблюдение коронавирусных ограничений. Вторая площадка — «Лендок» — отказалась показывать фильмы фестиваля, чтобы избежать закрытия культурного центра.

В «Артдокфесте» заявили, что показ, на который прибыли сотрудники Роспотребнадзора, проходил в соответствии со всеми ограничительными мерами. По мнению организаторов, мероприятие сорвал Тимур Булатов (Исаев), по заявлению которого на открытие фестиваля прибыли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Тимур Булатов — петербургский активист, известный борьбой с гомосексуализмом в школах. Он подтвердил РБК, что проверка была организована по его заявлению.

В этом году в рамках «Артдокфеста» в Москве и Санкт-Петербурге должны были пройти показы фильма «Тихий голос» режиссера Река Валерика о молодом чеченском бойце ММА Хавадже, который вынужден эмигрировать в Брюссель, после того как брат узнает о его гомосексуальности и угрожает убийством.

Александр Сокуров Ленфильм Артдокфест новости
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