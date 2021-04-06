Шпигель предупредил о риске, что «скоро никаких показаний» дать не сможет

Борис Шпигель (Фото: пресс-служба Московского городского суда)

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, готов сотрудничать со следствием. Об этом он заявил в суде, передает корреспондент РБК.

«Я готов сотрудничать со следствием. Вчера у меня был оперативный работник. Я просил встречи с моими адвокатами [и сказал ему], что готов оказывать помощь следствию и никуда не скрываюсь», — сказал Шпигель. При этом бизнесмен попросил дать ему возможность «спокойно умереть».

«Мое здоровье настолько ухудшилось, что я думаю, что это все ненадолго, и скоро я уже никаких показаний дать не смогу», — сказал он.

Шпигель также рассказал, что был предупрежден о прослушивании своих телефонных переговоров, но «ничего не боялся». По его словам, он специально говорил по тому телефону, который прослушивался.