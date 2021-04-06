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Дело пензенского губернатора ,  
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Шпигель предупредил о риске, что «скоро никаких показаний» дать не сможет

Борис Шпигель
Борис Шпигель (Фото: пресс-служба Московского городского суда)

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, готов сотрудничать со следствием. Об этом он заявил в суде, передает корреспондент РБК.

«Я готов сотрудничать со следствием. Вчера у меня был оперативный работник. Я просил встречи с моими адвокатами [и сказал ему], что готов оказывать помощь следствию и никуда не скрываюсь», — сказал Шпигель. При этом бизнесмен попросил дать ему возможность «спокойно умереть».

«Мое здоровье настолько ухудшилось, что я думаю, что это все ненадолго, и скоро я уже никаких показаний дать не смогу», — сказал он.

Шпигель также рассказал, что был предупрежден о прослушивании своих телефонных переговоров, но «ничего не боялся». По его словам, он специально говорил по тому телефону, который прослушивался.

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Борис Шпигель

Шпигелю предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ст. 291 УК) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Следствие полагает, что в течение 2020 года он через посредников передал главе региона 20 млн руб. наличными, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. В обмен на это губернатор обещал помощь компаниям, входящим в «Биотэк», получить преференции при заключении госконтрактов на поставку лекарств и реактивов в медучреждения области, сообщают в СК.

Сам Белозерцев, уволенный с поста губернатора, признал, что получил от Шпигеля 20 млн руб., однако заявил, что это была не взятка, а финансирование избирательной кампании. В свою очередь адвокат бизнесмена Виктория Бурковская говорила, что деньги предназначались на строительство психоневрологического санатория.

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Вместе со Шпигелем и Белозерцевым по делу проходят супруга бизнесмена Евгения Шпигель, гендиректор входящего в «Биотэк» ОАО «Фармация» Антон Колосков, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. Все они арестованы.

Шпигеля задержали 21 марта в аэропорту по прилете из Израиля, где несколько месяцев находился на лечении. Во время заседания суда по мере пресечения бизнесмена госпитализировали. После ареста Шпигель заявил, что страдает от низкого давления, а при обследовании после госпитализации из СИЗО у него обнаружили новое онкологическое заболевание.

Борис Шпигель Биотэк Иван Белозерцев
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