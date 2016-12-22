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Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска
Политика, 15:20
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Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», — сказал он.

По мнению Ельченко, нужно сделать «серьезные выводы» из позиции Белоруссии. Он отметил, что не может понять позицию, когда Белоруссия «хронически голосует» против любых идей Украины, даже против тех, которые не касаются конфликта с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко 22 сентября сообщил, что вопрос «временно оккупированных» территорий страны внесли на повестку Генассамблеи ООН. Порошенко утверждал, что рассмотрение данного вопроса Генассамблеей позволит «сквозь шквал дезинформации» сообщить мировому сообществу правду о последствиях «российской оккупации Крыма и продолжающейся агрессии в Донбассе».

Против выступили 13 стран, поддержали инициативу 68, а еще 48 воздержались от выбора. Как отмечало «РИА Новости», среди тех, кто выступил против, были Россия, Белоруссия и Казахстан. 

Ситуацию в Донбассе урегулируют в соответствии с минскими соглашениями, подписанными лидерами России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года.

Теги: Украина , Генассамблея ООН , Минск , Донбасс
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