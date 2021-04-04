Украинские военные сообщили об атаке игрушечного самолета со взрывчаткой

«Вражеские войска» пытались подорвать украинских военнослужащих игрушечным самолетом, начиненным взрывчаткой, говорится в заявлении Объединенных вооруженных сил Украины на Facebook.

«На днях было обнаружено самодельное взрывное устройство в рамках ответственности одного из подразделений отдельной морской бригады — игрушечный детский самолет, наполненный взрывчаткой. Прилетел по ветру со стороны врага», — сообщили в пресс-службе.

В Вооруженных силах Украины заявили, что подобное оружие запрещено Женевской конвенцией. Ведомство опубликовало фотографии устройства — это синий игрушечный самолет. На следующей фотографии изображены осколки самолета после детонации.