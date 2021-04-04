Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Сын бизнесмена назвал «простым ДТП» аварию с судьей Общество, 20:05 Bloomberg узнал о рисках миллиардных убытков у Credit Suisse Финансы, 19:54 Украинские военные сообщили об атаке игрушечного самолета со взрывчаткой Политика, 19:37 ЦСКА увеличил до двух побед преимущество над СКА в серии плей-офф КХЛ Спорт, 19:29 Номер телефона Цукерберга попал в Сеть после глобальной утечки с Facebook Технологии и медиа, 19:20 Гарри Кейн побил принадлежащий Уэйну Руни рекорд АПЛ Спорт, 19:11 Врач из Благовещенска опубликовал видео пожара в центре кардиохирургии Общество, 18:45 ЦСКА благодаря двум пенальти одержал волевую победу в первом матче Олича Спорт, 18:38 Киев ввел санкции против Россотрудничества и «крестного отца контрабанды» Политика, 18:22 «Спартак» подтвердил интерес к бывшему тренеру «Челси» и «Реала» Спорт, 18:15 В Совфеде назвали ультиматум Кравчука по Донбассу «несерьезным поступком» Политика, 18:08 Сколько россиян вакцинировалось, заговор в Иордании. Главное за выходные Общество, 18:05 Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова Спорт, 17:46 В кировском спорткомплексе частично обрушилась кровля. Видео Общество, 17:32
Политика ,  
0 

Украинские военные сообщили об атаке игрушечного самолета со взрывчаткой

Фото:pressjfo.news / Facebook Фото:pressjfo.news / Facebook
Фото: pressjfo.news / Facebook

«Вражеские войска» пытались подорвать украинских военнослужащих игрушечным самолетом, начиненным взрывчаткой, говорится в заявлении Объединенных вооруженных сил Украины на Facebook.

«На днях было обнаружено самодельное взрывное устройство в рамках ответственности одного из подразделений отдельной морской бригады — игрушечный детский самолет, наполненный взрывчаткой. Прилетел по ветру со стороны врага», — сообщили в пресс-службе.

Володин предупредил о «самых тяжелых последствиях» для властей Украины
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины заявили, что подобное оружие запрещено Женевской конвенцией. Ведомство опубликовало фотографии устройства — это синий игрушечный самолет. На следующей фотографии изображены осколки самолета после детонации.

Ситуация на Донбассе обострилась в начале марта. Украина и непризнанные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации. Накануне власти ДНР заявили, что в результате обстрела с украинского беспилотника погиб ребенок и была ранена женщина. Министерство обороны Украины 2 апреля сообщило о 21 нарушении режима прекращения огня.

Украина Донбасс ВС Украины
Материалы по теме
Володин предупредил о «самых тяжелых последствиях» для властей Украины
Политика
В Киеве заявили об укреплении НАТО Украиной
Политика
В Совфеде назвали ультиматум Кравчука по Донбассу «несерьезным поступком»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter