Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Стоматолог-имплантолог, няня-гувернантка и хостес в ночном клубе вошли в апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве от сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Согласно исследованию, одна из самых высоких зарплат в Москве — 400 тыс. руб. в месяц — доступна стоматологу-имплантологу. Для получения такой зарплаты необходимо не только высшее медицинское образование и действующие сертификаты на медицинскую деятельность, но также релевантный опыт работы не менее пяти лет и проведение имплантаций системами Nobel, Astra и Shtraumann.

До 350 тыс. руб. ежемесячно может получать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Обычно зарплата такого сотрудника состоит из оклада и премии от продаж.

Product manager мобильного приложения в ИT-компании может зарабатывать в столице до 300 тыс. руб. Такую же сумму готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. При этом такая няня должна иметь высшее педагогическое образование, владеть музыкальным образованием и, желательно, знать английский язык. Сотруднице предстоит ухаживать за десятилетней девочкой и шестилетним мальчиком вместе со второй гувернанткой.