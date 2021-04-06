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Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Стоматолог-имплантолог, няня-гувернантка и хостес в ночном клубе вошли в апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве от сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Согласно исследованию, одна из самых высоких зарплат в Москве — 400 тыс. руб. в месяц — доступна стоматологу-имплантологу. Для получения такой зарплаты необходимо не только высшее медицинское образование и действующие сертификаты на медицинскую деятельность, но также релевантный опыт работы не менее пяти лет и проведение имплантаций системами Nobel, Astra и Shtraumann.

До 350 тыс. руб. ежемесячно может получать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Обычно зарплата такого сотрудника состоит из оклада и премии от продаж.

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Фото:Simon Dawson / Bloomberg

Product manager мобильного приложения в ИT-компании может зарабатывать в столице до 300 тыс. руб. Такую же сумму готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. При этом такая няня должна иметь высшее педагогическое образование, владеть музыкальным образованием и, желательно, знать английский язык. Сотруднице предстоит ухаживать за десятилетней девочкой и шестилетним мальчиком вместе со второй гувернанткой.

Зарплату до 200 тыс. руб. в столице предлагают врачу-косметологу, выездному врачу неотложной наркологической помощи и хостес в ночном клубе. При этом надо учесть, что заработок хостес зависит от чаевых и бонусов. Также уточняется, что косметолог может выбрать график работы, а врачу работодатель готов предоставить жилье.

От 190 тыс. руб. в месяц может получать тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. При этом зарплата выплачивается после выполненного заказа, а вакансия предполагает ненормированный график работы с 10:00 и до последнего клиента.

Опрос показал, что женщины чаще скрывают размер зарплаты от супруга
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Шеф-повару в английском пабе в Москве готовы платить до 180 тыс. руб. в месяц: зарплата будет состоять из оклада и KPI за работу. Для такого сотрудника работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом.

Ранее компания Ipsos сообщила, что россияне считают неоправданно высокими зарплаты политиков (за это высказались 79% участников опроса), банкиров (61%), полицейских (25%) и программистов (14%).

Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники (71%), медсестры (70%), представители сферы по присмотру и уходу за детьми, например работники яслей и няни (69%), а также учителя (63%).

Москва вакансии работа
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