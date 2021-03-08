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Россияне назвали профессии со слишком большой зарплатой

Опрошенные россияне оценили уровень зарплат политиков, учителей, медсестер и программистов и высказали мнение, представителям каких профессий в России платят слишком много
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Среди тех, чьи зарплаты россияне считают неоправданно высокими, участники опроса чаще всего называли политиков (79%) и банкиров (61%), говорится в исследовании компании Ipsos (есть у РБК).

Их же зарплаты сочли слишком высокими и в мире — 74 и 41% соответственно. В опросе участвовали 20,5 тыс. онлайн-пользователей из 28 стран, в России выборка составила примерно 500 человек.

Среди других профессий, представители которых получают неоправданно высокую зарплату, четверть опрошенных россиян назвали полицейских, еще 14% — программистов.

Слишком маленькую зарплату, по мнению опрошенных, в России получают соцработники — например, те, кто помогает пожилым или людям с ограниченными возможностями (71%). Чуть меньше респондентов назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер (70%) и представителей сферы по присмотру и уходу за детьми, например работников яслей и нянь (69%). О недостаточной оплате труда учителей заявили 63% опрошенных россиян.

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Среди профессий, представители которых получают именно столько, сколько должны, респонденты назвали бухгалтеров (62%), компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%). О политиках, для сравнения, так высказались лишь 10% опрошенных.

В 2021 году россияне в среднем хотели бы зарабатывать 158 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В Москве и Санкт-Петербурге средние зарплатные ожидания отличаются от других регионов. Так, в столице хотели бы зарабатывать ежемесячно в среднем 175 тыс. руб., а в городе на Неве — 164 тыс. руб. При этом зарплату более 150 тыс. руб. хотели бы получать 19% из 3 тыс. опрошенных, а четверть респондентов удовольствовались бы 50–69 тыс. руб.

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