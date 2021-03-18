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Опрос показал, что женщины чаще скрывают размер зарплаты от супруга

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российские женщины чаще мужчин скрывают размер своей зарплаты от супругов. Это в своем исследовании выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Опрос показал, что почти каждая шестая замужняя женщина (17%) не раскрывает размер своей зарплаты супругу. Что касается мужчин, то практически каждый восьмой респондент (13%) старается не разглашать жене сумму своего дохода, отметили в SuperJob.

Опрос специалисты SuperJob проводили в январе—марте среди 1800 респондентов старше 18 лет по всей территории страны

По словам 15% опрошенных, их вторая половина не знает о реальном размере их зарплаты. Свою позицию они объясняют тем, что им нужно тратить деньги на те цели, о которых вовсе не обязательно знать всем членам семьи. По сравнению с 2019 годом число россиян, не сообщающих супругам о реальном размере зарплаты, увеличилось на 3 процентных пункта.

При этом, как установили специалисты, о размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). О своей зарплате родственникам рассказывает только каждый десятый. Женщины больше мужчин открыты перед своими родителями в этом вопросе (47% против 35% соответственно). А вот мужчины перед своей второй половиной (52% против 49%).

Опрос показал долю откладывающих часть зарплаты россиян
Общество
Фото:Семён Лиходеев / ТАСС

Чаще других о своих доходах любят поговорить молодые люди от 18 до 24 лет. Такая категория опрошенных намного чаще других сообщает о размере зарплаты и любимым (63%), и родителям (81%), и друзьям (57%), а также другим родственникам (22%).

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Ранее стало известно, что более четверти россиян заявили о снижении своей зарплаты во время работы на удаленке. Исследование провел разработчик CRM для компании «Мегаплан» среди 1546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. По этим данным, снижение заработной платы после перехода на удаленную работу почувствовали 27,9% сотрудников российских компаний, еще 15% заявили о росте зарплаты, а более половины опрошенных (57,1%) сообщили, что дистанционная работа не отразилась на оплате их труда.

Автор
Максим Ярыгин
Superjob Исследование заработная плата
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