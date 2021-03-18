Опрос показал, что женщины чаще скрывают размер зарплаты от супруга

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Российские женщины чаще мужчин скрывают размер своей зарплаты от супругов. Это в своем исследовании выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Опрос показал, что почти каждая шестая замужняя женщина (17%) не раскрывает размер своей зарплаты супругу. Что касается мужчин, то практически каждый восьмой респондент (13%) старается не разглашать жене сумму своего дохода, отметили в SuperJob.

Опрос специалисты SuperJob проводили в январе—марте среди 1800 респондентов старше 18 лет по всей территории страны

По словам 15% опрошенных, их вторая половина не знает о реальном размере их зарплаты. Свою позицию они объясняют тем, что им нужно тратить деньги на те цели, о которых вовсе не обязательно знать всем членам семьи. По сравнению с 2019 годом число россиян, не сообщающих супругам о реальном размере зарплаты, увеличилось на 3 процентных пункта.

При этом, как установили специалисты, о размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). О своей зарплате родственникам рассказывает только каждый десятый. Женщины больше мужчин открыты перед своими родителями в этом вопросе (47% против 35% соответственно). А вот мужчины перед своей второй половиной (52% против 49%).