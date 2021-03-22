СМИ назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Самую высокую зарплату в России — в среднем около 380 тыс. руб. в месяц — получают нефтяники Сахалина. Это следует из исследования «РИА Новости».

На втором месте по уровню отраслевых зарплат находится Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тыс. руб. в месяц. Также высокие зарплаты наблюдаются в Москве в IT-сфере (179 тыс. руб. в месяц) и в оптовой торговле (154 тыс. руб.).

На третьей строчке рейтинга располагается Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата составляет более 170 тыс. руб. На четвертом месте находится IT-сфера в Санкт-Петербурге (161 тыс. руб.).

Также в первую десятку лидеров по отраслевым зарплатам вошли Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край.