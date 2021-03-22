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СМИ назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Самую высокую зарплату в России — в среднем около 380 тыс. руб. в месяц — получают нефтяники Сахалина. Это следует из исследования «РИА Новости».

На втором месте по уровню отраслевых зарплат находится Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тыс. руб. в месяц. Также высокие зарплаты наблюдаются в Москве в IT-сфере (179 тыс. руб. в месяц) и в оптовой торговле (154 тыс. руб.).

На третьей строчке рейтинга располагается Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата составляет более 170 тыс. руб. На четвертом месте находится IT-сфера в Санкт-Петербурге (161 тыс. руб.).

Также в первую десятку лидеров по отраслевым зарплатам вошли Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край.

Опрос показал долю откладывающих часть зарплаты россиян
Общество
Фото:Семён Лиходеев / ТАСС

В то же время в 15 регионах даже в лучших отраслях люди в среднем не могут зарабатывать больше 45 тыс. руб. в месяц, а еще в семи субъектах федерации — не более 50 тыс. руб.

В целом результаты исследования говорят о том, что в 20 из 85 регионов самые высокие зарплаты наблюдаются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Второй отраслью с высокими зарплатами стала «Профессиональная и научная деятельность», которая дает самые высокие заработки в 16 регионах. Она включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и т.д. Еще в 13 регионах самые высокие зарплаты получают работники финансовой сферы, в основном работники банков.

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Ранее Фонд развития гражданского общества сообщил, что самую высокую среднюю зарплату в России по итогам 2020 года получали жители Магаданской области, а также Чукотского и Ямало-Немецкого автономных округов. Москва по этому показателю оказалась на четвертом месте.

В Магаданской области размер средней зарплаты составил 127 тыс. руб., на Чукотке — 117 тыс. руб., в ЯНАО — 96,6 тыс. руб., а в Москве — 95 тыс. руб., говорилось в исследовании.

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