Лавров заявил о планах возобновить «московский формат» по Афганистану

Россия рассматривает возможность возобновления работы «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times, которое опубликовано на сайте МИДа.

По словам Лаврова, в состав этого формата входят все крупнейшие страны и соседи Афганистана, что позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения.

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — сказал министр.

Лавров отметил, что Индия также должна быть привлечена к усилиям по урегулированию ситуации в Афганистане.