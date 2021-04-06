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Лавров заявил о планах возобновить «московский формат» по Афганистану

Россия рассматривает возможность возобновления работы «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times, которое опубликовано на сайте МИДа.

По словам Лаврова, в состав этого формата входят все крупнейшие страны и соседи Афганистана, что позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — сказал министр.

Лавров отметил, что Индия также должна быть привлечена к усилиям по урегулированию ситуации в Афганистане.

В марте на заседании расширенной «тройки» (РФ, США, КНР, Пакистан) по афганскому урегулированию Лавров заявил о том, что Россия призывает США и движение «Талибан» (запрещено в России) сохранять приверженность мирному соглашению. Глава МИД России отметил, что в случае необходимости Москва готова организовать межафганские переговоры на своей площадке, как это было осенью 2018 года в рамках московского формата, Тогда представители афганского правительства и движения талибов впервые официально собрались за одним столом переговоров в присутствии представителей из более чем из10 стран.

Сергей Лавров МИД России Афганистан
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