Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
«Аэрофлот» спрогнозировал возобновление полетов в Европу в конце зимы Бизнес, 16:09 Путин оценил пребывание военных США в Афганистане Политика, 16:01 «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» и не смог победить в пятом матче подряд Спорт, 15:56 Греф сделал прививку от коронавируса Общество, 15:52 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 15:50 Джокович отреагировал на уход Нурмагомедова арт-фото с его отцом Спорт, 15:45 Федун предложил Нурмагомедову провести бой на стадионе «Спартака» Спорт, 15:45 Власти оценили объем штрафов москвичам за непредоставление теста на COVID Общество, 15:37 Ребенок упал с аттракциона в игровой зоне московского ТЦ Общество, 15:28 В Белоруссии на акциях протеста начались задержания Общество, 15:23 «Отец гордится тобой». Реакция звезд спорта на победу Нурмагомедова Спорт, 15:09 Президент UFC назвал Нурмагомедова величайшим бойцом ММА Спорт, 15:07 Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке Общество, 15:06 Фото императоров и рекорд сверхпроводимости: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 15:00 
Политика ,  
0 

Путин оценил пребывание военных США в Афганистане

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Пребывание военных США в Афганистане не противоречит национальным интересам России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что изначально Москва поддерживала пребывание американских военных в Афганистане и проголосовала за соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

«Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам», — процитировал Путина Telegram-канал программы «Вести».

Глава государства заверил, что не видит необходимости бороться с контингентом США в Афганистане.

Пентагон подтвердил планы сократить контингент в Афганистане
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Getty Images

В начале августа президент США Дональд Трамп сообщил, что численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4 тыс. человек к ноябрю.

Комментируя роль российской стороны в ситуации вокруг Афганистана, Трамп отметил, что «последнее, что будет делать Россия, — вновь сильно влезать в Афганистан».

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Позднее министр обороны США Марк Эспер подтвердил планы сократить число американских военных в Афганистан менее чем до 5 тыс. человек к ноябрю. Он добавил, что Вашингтон намерен выполнять в Афганистане необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия.



 

Владимир Путин США военные Афганистан
Материалы по теме
Путин оценил сотрудничество с США по противодействию терроризму
Политика
Трамп заявил о решении вдвое сократить контингент США в Афганистане
Политика
Пентагон подтвердил планы сократить контингент в Афганистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter