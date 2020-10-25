Путин оценил пребывание военных США в Афганистане
Пребывание военных США в Афганистане не противоречит национальным интересам России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что изначально Москва поддерживала пребывание американских военных в Афганистане и проголосовала за соответствующую резолюцию Совбеза ООН.
«Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам», — процитировал Путина Telegram-канал программы «Вести».
Глава государства заверил, что не видит необходимости бороться с контингентом США в Афганистане.