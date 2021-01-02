Боевики захватили автобус с пассажирами в Афганистане

Вооруженные боевики захватили пассажирский автобус в афганской провинции Герат. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на главу района Рубат Санги Мохаммада Омарзая.

«Группа вооруженных боевиков похитила автобус с десятками пассажиров в районе Чилдохтаран на шоссе Герат-Тургунди около 07:00 утра [около 05:30 мск] и увезла его в неизвестном направлении», — заявил агентству Омарзай.

Чиновник обвинил боевиков «Талибана» (запрещена в России) в похищении автобуса, однако группировка пока не взяла на себя ответственность за происшествие. По данным афганского телеканала Shamshad, в автобусе было 45 пассажиров. Полиция начала операцию по их освобождению.