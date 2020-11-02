В Афганистане объявили траур из-за атаки боевиков на университет Кабула

Врачи оказывают помощь пострадавшему, после нападения в университете в Кабула (Фото: Rahmat Gul / AP)

Правительство Афганистана объявило 3 ноября днем траура из-за атаки боевиков на университет в Кабуле, в результате которой погибли не менее 19 человек и получили ранения 22 человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Мы передаем четкий сигнал всем террористическим группам, включая «Талибан» [запрещенное в России радикальное движение], что такие акты террора и зверства никогда не смогут помешать решимости великого афганского народа построить мирный, стабильный и процветающий Афганистан», — заявил президент страны Ашраф Гани, комментируя случившееся.

Он пообещал отомстить «за это бессмысленное нападение и за каждую пролитую сегодня каплю крови невинных студентов».

«Наши героические силы обороны и безопасности будут преследовать вас, найдут на любом углу и уничтожат вас. Я заявляю жестоким врагам Афганистана, что это нападение не останется без ответа; мы ответим», — добавил президент Афганистана.

Нападение на Кабульский университет произошло утром 2 ноября. Группа вооруженных людей проникла на территорию юридического факультета и устроила там стрельбу и несколько взрывов. По данным источника Tolo News, в нападении участвовали пять человек.

Как заявил представитель МВД Афганистана, спецназ ликвидировал трех боевиков спустя шесть часов после атаки.

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво заявил, что это второе нападение на образовательные учреждения в Кабуле за 10 дней. По его словам, «афганские дети и молодежь должны чувствовать себя в безопасности, идя в школу».

Как сообщает агентство Assosiated Press, движение «Талибан» заявило о непричастности к нападению.