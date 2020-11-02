В Афганистане объявили траур из-за атаки боевиков на университет Кабула
Правительство Афганистана объявило 3 ноября днем траура из-за атаки боевиков на университет в Кабуле, в результате которой погибли не менее 19 человек и получили ранения 22 человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
«Мы передаем четкий сигнал всем террористическим группам, включая «Талибан» [запрещенное в России радикальное движение], что такие акты террора и зверства никогда не смогут помешать решимости великого афганского народа построить мирный, стабильный и процветающий Афганистан», — заявил президент страны Ашраф Гани, комментируя случившееся.
Он пообещал отомстить «за это бессмысленное нападение и за каждую пролитую сегодня каплю крови невинных студентов».
«Наши героические силы обороны и безопасности будут преследовать вас, найдут на любом углу и уничтожат вас. Я заявляю жестоким врагам Афганистана, что это нападение не останется без ответа; мы ответим», — добавил президент Афганистана.
Нападение на Кабульский университет произошло утром 2 ноября. Группа вооруженных людей проникла на территорию юридического факультета и устроила там стрельбу и несколько взрывов. По данным источника Tolo News, в нападении участвовали пять человек.
Как заявил представитель МВД Афганистана, спецназ ликвидировал трех боевиков спустя шесть часов после атаки.
Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво заявил, что это второе нападение на образовательные учреждения в Кабуле за 10 дней. По его словам, «афганские дети и молодежь должны чувствовать себя в безопасности, идя в школу».
Как сообщает агентство Assosiated Press, движение «Талибан» заявило о непричастности к нападению.