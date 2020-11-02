Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 13:29
«Тессинский, 1» — современный клубный дом на фундаменте истории РБК и INSIGMA, 20:48 У 11 игроков «Аякса» нашли коронавирус перед матчем Лиги чемпионов Спорт, 20:32 «Повезло, что нет ипотеки». Как живет семья архитектора на ₽75 тыс. Инвестиции, 20:30 Доходность криптофьючерсов на победу Трампа превысила 160% Крипто, 20:23 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 20:19 Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» Александр Немченко Общество, 20:18 В Афганистане объявили траур из-за атаки боевиков на университет Кабула Общество, 20:17 В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом Технологии и медиа, 20:05 Черчесов заявил о нехватке времени для анализа игр сборной Спорт, 20:03 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 19:49 У премьера Грузии подтвердился коронавирус Политика, 19:48 Бывший футболист «Спартака» стал главным тренером «Арсенала» Спорт, 19:41 Избиратели в Молдавии устроили ремейк президентских выборов Политика, 19:35 Каким получился ресторан Моргенштерна Kaif Provenance Стиль, 19:31
Общество ,  
0 

В Афганистане объявили траур из-за атаки боевиков на университет Кабула

Врачи оказывают помощь пострадавшему, после нападения в университете в Кабула
Врачи оказывают помощь пострадавшему, после нападения в университете в Кабула (Фото: Rahmat Gul / AP)

Правительство Афганистана объявило 3 ноября днем траура из-за атаки боевиков на университет в Кабуле, в результате которой погибли не менее 19 человек и получили ранения 22 человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Мы передаем четкий сигнал всем террористическим группам, включая «Талибан» [запрещенное в России радикальное движение], что такие акты террора и зверства никогда не смогут помешать решимости великого афганского народа построить мирный, стабильный и процветающий Афганистан», — заявил президент страны Ашраф Гани, комментируя случившееся.

Он пообещал отомстить «за это бессмысленное нападение и за каждую пролитую сегодня каплю крови невинных студентов».

«Наши героические силы обороны и безопасности будут преследовать вас, найдут на любом углу и уничтожат вас. Я заявляю жестоким врагам Афганистана, что это нападение не останется без ответа; мы ответим», — добавил президент Афганистана.

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле
Общество
Фото:mujeeb_dastyar / Twitter

Нападение на Кабульский университет произошло утром 2 ноября. Группа вооруженных людей проникла на территорию юридического факультета и устроила там стрельбу и несколько взрывов. По данным источника Tolo News, в нападении участвовали пять человек.

Как заявил представитель МВД Афганистана, спецназ ликвидировал трех боевиков спустя шесть часов после атаки.

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво заявил, что это второе нападение на образовательные учреждения в Кабуле за 10 дней. По его словам, «афганские дети и молодежь должны чувствовать себя в безопасности, идя в школу».

Как сообщает агентство Assosiated Press, движение «Талибан» заявило о непричастности к нападению.

Афганистан Кабул университет боевики
Материалы по теме
В Афганистане погибли десять военных и трое мирных жителей из-за взрыва
Политика
СМИ сообщили о гибели семи человек при подрыве автомобиля в Афганистане
Общество
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter