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«Кокаиновое дело» ,  
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В Москве распустили коллегию присяжных по «кокаиновому делу»

Дорогомиловский суд Москвы распустил коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом РБК сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц. В пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы РБК подтвердили информацию о роспуске присяжных.

«Нашли технический момент — якобы в один из переходных периодов, когда переходил из одной палаты в другую, один из защитников неправильно представил документ, подтверждающий его полномочия, ордер. <...> Когда прокурор это увидел, он принял это во внимание и подал ходатайство об отстранении этого защитника на данном основании. Суд это удовлетворил, отстранил защитника, все судебные процессы были признаны недействительными, а присяжных распустили», — пояснил адвокат.

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Фото:Аккаунт gendarmeria в twitter (twitter.com/gendarmeria)

По словам Костанянца, 28 апреля суд приступит к отбору новых присяжных, после чего процесс возобновится с самого начала. «По сути будет продублировано все, что мы эти два года делали», — сказал он.

Об обнаружении кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале 2018 года министр безопасности страны Патриция Буллрич. По ее словам, на территории дипмиссии нашли 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. Буллрич отмечала, что в операции по раскрытию контрабанды были задействованы и российские полицейские, а совместное расследование длилось более года в обеих странах.

В Аргентине в феврале начались судебные слушания по данному делу. Обвиняемыми проходят два человека—экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства, и механик Александр Чикало. Оба задержаны и находятся в тюрьме «Маркос-Пас».

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Обвинение считает, что Близнюк и Чикало были участниками «транснациональной организации», которая пыталась перебрасывать кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, вместе с четырьмя сообщниками-россиянами. Оба отвергли свою вину.

В России уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в ноябре 2017 года. Российские следователи полагают, что кокаин принадлежал бизнесмену, проживающему в Германии, Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал распродать партию в Европе. Ковальчук был задержан и доставлен в Россию. Помимо Ковальчука в Москве по делу о контрабанде наркотика проходит бывший завхоз посольства Али Абянов (ему, по версии следствия, Ковальчук оставил груз на хранение и поручил организовать отправку в Россию) и предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов (были задержаны, когда пришли за грузом на склад МИДа в Москве). В свою очередь, Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивают, что поставляли в Россию не кокаин, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, который был заменен наркотиком в результате провокации.

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