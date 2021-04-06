В Москве распустили коллегию присяжных по «кокаиновому делу»

Дорогомиловский суд Москвы распустил коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом РБК сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц. В пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы РБК подтвердили информацию о роспуске присяжных.

«Нашли технический момент — якобы в один из переходных периодов, когда переходил из одной палаты в другую, один из защитников неправильно представил документ, подтверждающий его полномочия, ордер. <...> Когда прокурор это увидел, он принял это во внимание и подал ходатайство об отстранении этого защитника на данном основании. Суд это удовлетворил, отстранил защитника, все судебные процессы были признаны недействительными, а присяжных распустили», — пояснил адвокат.

По словам Костанянца, 28 апреля суд приступит к отбору новых присяжных, после чего процесс возобновится с самого начала. «По сути будет продублировано все, что мы эти два года делали», — сказал он.

Об обнаружении кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале 2018 года министр безопасности страны Патриция Буллрич. По ее словам, на территории дипмиссии нашли 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. Буллрич отмечала, что в операции по раскрытию контрабанды были задействованы и российские полицейские, а совместное расследование длилось более года в обеих странах.