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В Аргентине начался суд по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве

В Аргентине по делу проходят два человека, оба не признали свою вину. В России по делу задержаны четыре человека
Фото: Аккаунт gendarmeria в twitter (twitter.com/gendarmeria)
Фото: Аккаунт gendarmeria в twitter (twitter.com/gendarmeria)

В Буэнос-Айресе стартовали судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, передает издание Telam.

В Аргентине по делу обвиняемыми проходят два человека—экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства, и механик Александр Чикало. Оба они задержаны и находятся в тюрьме Маркос-Пас.

Согласно обвинению, они были участниками «транснациональной организации», которая пыталась перебрасывать кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, с четырьмя сообщниками-россиянами.

Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии и доставлен в Москву, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался. Близнюк не стал давать показания по делу, но также отверг обвинения, передает Telam. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, отвечать на вопросы суда будут свидетеля.

Об обнаружении кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале 2018 года министр безопасности страны Патриция Буллрич. На территории российского посольства нашли 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. По словам Буллрич, в операции по раскрытию контрабанды были задействованы и российские полицейские, а совместное расследование длилось больше года в обеих странах.

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Уничтожение крупной партии наркотиков, обнаруженной&nbsp;в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, 21 августа 2018 г.

В России уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России в ноябре 2017 года. По его данным, кокаин принадлежал Ковальчуку и с помощью российских сообщников он планировал распродать его в Европе. В Москве по уголовному делу о контрабанде наркотика проходят бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, и предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивают, что поставляли в Россию не кокаин, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, а на кокаин он был заменен в результате провокации.

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В 2018 году Близнюк и Чикало сообщили РБК, что их оклеветал тогдашний первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев. По их словам, он дал «лживые» показания, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов». МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде. В ноябре 2020 года Воробьев дал показания по делу в Дорогомиловском суде Москвы. По его словам, об обнаружении в подсобном помещении школы чемоданов сообщил завхоз посольства Игорь Рогов. Кокаин в чемоданах определил эксперт ФСБ России, прибывший в посольство из Москвы в Буйнос-Айрес в декабре 2016 года, утверждает Воробьев.

Автор
Анастасия Батманова
Аргентина Посольство России
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