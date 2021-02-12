В Аргентине начался суд по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве

В Аргентине по делу проходят два человека, оба не признали свою вину. В России по делу задержаны четыре человека

Фото: Аккаунт gendarmeria в twitter (twitter.com/gendarmeria)

В Буэнос-Айресе стартовали судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, передает издание Telam.

В Аргентине по делу обвиняемыми проходят два человека—экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства, и механик Александр Чикало. Оба они задержаны и находятся в тюрьме Маркос-Пас.

Согласно обвинению, они были участниками «транснациональной организации», которая пыталась перебрасывать кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, с четырьмя сообщниками-россиянами.

Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии и доставлен в Москву, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался. Близнюк не стал давать показания по делу, но также отверг обвинения, передает Telam. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, отвечать на вопросы суда будут свидетеля.

Об обнаружении кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале 2018 года министр безопасности страны Патриция Буллрич. На территории российского посольства нашли 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. По словам Буллрич, в операции по раскрытию контрабанды были задействованы и российские полицейские, а совместное расследование длилось больше года в обеих странах.