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За обвиняемого в контрабанде кокаина из Аргентины предложили залог ₽3 млн
«Кокаиновое дело», 15:35
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За обвиняемого в контрабанде кокаина из Аргентины предложили залог ₽3 млн

Защита обвиняемого в контрабанде кокаина, обнаруженного в российском посольстве в Аргентине, Андрея Ковальчука заявила о готовности внести за него залог в 3 млн руб. Об этом адвокат Владимир Жеребенков заявил на заседании Тверского суда Москвы, который во вторник, 25 сентября, продлил Ковальчуку арест на два месяца.

«Просим избрать в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн руб. Это немножко обеспечит спокойствие следствия», — заявил Жеребенков.

Ковальчук — бизнесмен, живущий в Германии, которого другие фигуранты того же дела называли высокопоставленным офицером спецслужб, вхожим в дипломатические круги. Он считается организатором поставки в Россию почти 400 кг кокаина, который был обнаружен в подсобке школы при посольстве России в Буэнос-Айресе. В дальнейшем наркотик был перевезен в Москву правительственным бортом.

Следствие сейчас признает Ковальчука лицом без гражданства, указал Жеребенков. Именно так он значится в ходатайстве МВД. Ранее в запросах на экстрадицию силовики указывали, что он россиянин. Сам Ковальчук не считает себя гражданином России, поскольку родился на территории Украинской ССР и никогда не подавал заявление на получение российского гражданства, сообщил адвокат. Юрист напомнил, что защита просила миграционные органы МВД прояснить вопрос с его гражданством.

Тем не менее у Ковальчука нашли и изъяли три российских паспорта на его имя, заявил Жеребенков. Он не стал отвечать на вопрос, когда и с каким временным промежутком они были выданы.

«Не обязательно быть гражданином, чтобы получить российский паспорт. Сколько наших паспортов было выдано в Абхазии, Южной Осетии и теперь на Донбассе?» — сказал адвокат. На вопрос о том, проверяет ли МВД эти паспорта на подлинность, Жеребенков также не ответил.

Отсутствие российского гражданства у Ковальчука ставит вопрос о том, на каком основании Германия выдала его именно России, считает адвокат. По его словам, никакого отношения к Российской Федерации не имеет даже сам факт хранения кокаина в посольской школе: юридически учебное заведение, в отличие от самого посольства, не является российской территорией.

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Ковальчук был арестован в Германии в марте этого года, в конце июля его экстрадировали в Россию и поместили в столичный СИЗО «Матросская Тишина». ​

Следователь Алексей Забродин просил продлить Ковальчуку арест, ссылаясь на то, что следствие продолжается: предстоит «допросить еще не менее 20 свидетелей, в том числе в других регионах, направить запросы о Ковальчуке в компетентные органы Германии, установить всех причастных к преступлению лиц и все преступные эпизоды». Дело имеет «международный характер и повышенную общественную значимость», — добавил Забродин. Ковальчук же может помешать следствию, повлияв на свидетелей или скрывшись: у него нет постоянного дохода и места жительства в России. К своему ходатайству следователь приложил характеристику Ковальчука из СИЗО, где сказано, что он «зарекомендовал себя с посредственной стороны».

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«Я не знаю ни потерпевших, ни свидетелей и оказать давление ни на кого не могу. Скрываться мне некуда, Интерпол меня уже выдал. Улики по делу аргентинцы уже уничтожили», — заявил Ковальчук, попросив не продлевать ему арест.

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале министр безопасности страны Патриция Буллрич. В декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли передал ей информацию о наркотике; чемоданы с ним оснастили GPS-датчиками, а их наполнили мукой. Только через год груз был переправлен в Россию под контролем спецслужб, чтобы раскрыть всю цепочку контрабандистов. Для переправки кокаина использовался борт специального летного отряда (СЛО) «Россия».

В России расследованием занимается следственный департамент МВД. Он считает, что кокаин принадлежал Ковальчуку и с помощью российских сообщников он планировал распродать его в Европе. В Москве по уголовному делу о контрабанде наркотика проходят бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, и предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивают, что поставляли в Россию не кокаин, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, а на кокаин он был заменен в результате провокации.

В Аргентине взяты под стражу полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который курировал охрану посольства, и механик Александр Чикало, оба — граждане Аргентины. Близнюк занимался организацией совместных мероприятий МВД России и полиции Аргентины, и в этом качестве он общался с замминистра внутренних дел России Игорем Зубовым и послом Виктором Коронелли, рассказывали источники РБК.

Как сжигали 389 кг кокаина из посольства России в Аргентине. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Теги: кокаин , Аргентина
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