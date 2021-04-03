В Центре Гамалеи ответили президенту Аргентины на сообщения о COVID-19

Альберто Фернандес (Фото: Henry Romero / Reuters)

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи отреагировали на сообщение президента Аргентины Альберто Фернандеса, привитого российским препаратом «Спутник V», о том, что результат его теста на антиген к коронавирусу оказался положительным.

«Если инфекция действительно выявлена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без тяжелых симптомов. Желаем вам скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении центра, опубликованном на странице вакцины в Twitter.

В Центре Гамалеи напомнили, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекции и на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Ранее 62-летний президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли он сдал тест на антиген к COVID-19 и получил положительный результат.