Путин раскритиковал бюрократию в кредитовании фермеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кредиты должны быть доступны для представителей фермерских хозяйств, однако их получение затрудняется избыточной бюрократией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

«Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них [фермеров]. Там столько бюрократии, что не добраться», — сказал президент.

До этого Патрушев напомнил, что правительство поддержало дополнительные возможности для реализации фермерами своей продукции. По его словам, стимулом для развития торговли сельхозпродукцией должна стать господдержка при покупке мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли. Она будет доступна фермерам и кооперативам начиная с 2021 года.

Патрушев сообщил президенту, что фермерам теперь не нужно собирать документы, чтобы получить субсидированный кредит, — достаточно просто обратиться в банк. Он отметил, что сейчас идет процесс цифровизации отрасли и скоро кредиты станут доступны для получения онлайн.