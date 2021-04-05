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Политика ,  
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Путин раскритиковал бюрократию в кредитовании фермеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кредиты должны быть доступны для представителей фермерских хозяйств, однако их получение затрудняется избыточной бюрократией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

«Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них [фермеров]. Там столько бюрократии, что не добраться», — сказал президент.

До этого Патрушев напомнил, что правительство поддержало дополнительные возможности для реализации фермерами своей продукции. По его словам, стимулом для развития торговли сельхозпродукцией должна стать господдержка при покупке мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли. Она будет доступна фермерам и кооперативам начиная с 2021 года.

Патрушев сообщил президенту, что фермерам теперь не нужно собирать документы, чтобы получить субсидированный кредит, — достаточно просто обратиться в банк. Он отметил, что сейчас идет процесс цифровизации отрасли и скоро кредиты станут доступны для получения онлайн.

Кремль объяснил отсутствие обсуждения кредитов для аграриев на совещании
Экономика
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В декабре миллиардер Олег Дерипаска ($2,3 млрд по оценке Forbes) связывал рост цен на продукты, который власти зафиксировали в конце прошлого года, с высокими процентами по кредитам для аграриев. По словам бизнесмена, аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12% годовых, в связи с чем вынужденно повышают цены на продукцию.

В декабре 2020 года Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов. После этого правительство решило заморозить цены на подсолнечное масло и сахар. Цены были заморожены на три месяца — соглашения истекали 1 апреля 2021 года. В конце марта кабмин утвердил продление соглашений о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

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кредиты фермеры Владимир Путин Дмитрий Патрушев
Материалы по теме
Кремль объяснил отсутствие обсуждения кредитов для аграриев на совещании
Экономика
Госдума приняла закон о регулировании правительством цен на продукты
Общество
Путин разрешил правительству регулировать цены на продукты
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